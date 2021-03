Die Feuerwehr konnte den Brand im Bereich der Küche einer Wohnung im Obergeschoss löschen.

NWM-TV

Osnabrück. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus an der Rappstraße in Osnabrück ist am Dienstagabend eine Person leicht verletzt worden. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar, heißt es von der Polizei.

Die Rettungskräfte waren um 19.53 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Schinkel gerufen worden. Dort war ein Feuer im Bereich der Küche ausgebrochen, berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage.Eine Person wurde leicht verletzt und mit