Bewohner und Sympathisanten der Wagenburg demonstrierten vor der Osnabrück-Halle für den Erhalt ihres alternativen Wohnprojekts am Finkenhügel.

David Ebener

Osnabrück. Sie wollen nicht auf eine Wiese in der Gartlage abgeschoben werden: Die Leute von der Wagenburg am Finkenhügel demonstrierten gegen die von der Stadt beabsichtigte Kündigung. Mit Musik und Sprechchören wandten sie sich an die Politiker, die auf dem Weg zur Ratssitzung in der Osnabrück-Halle waren.

Es erinnerte ein bisschen an die legendären Gorleben-Demos: Mit Trommeln, Trillerpfeifen und einem Trecker zogen die 180 Aktivisten durch die Stadt, um ihre Botschaft zu verkünden: "Wabos bleibt!" Wabos steht für das alternative Wohnprojekt