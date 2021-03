OB Griesert: Die Region Osnabrück ist schon mitten in der dritten Welle

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) bezeichnet als größten Fehler in einem Jahr Corona in Osnabrück, "dass wir dieses Virus zu lange unterschätzt haben". (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Nach einem Jahr mit dem Coronavirus in der Stadt Osnabrück zieht Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) Bilanz und wagt einen Ausblick: Wann kann sich jeder impfen lassen? Warum sind Stadt und Landkreis sich im Krisenmanagement nicht einig? Wie groß ist die Corona-Gefahr aktuell und wann wird Osnabrück den Kampf gegen Corona gewinnen?

Griesert hat die Fragen unserer Redaktion schriftlich beantwortet.Vor einem Jahr wurde der erste Corona‐Fall in der Stadt Osnabrück bestätigt. Was war in diesem Corona‐Jahr das traurigste Erlebnis für Sie?Besonders betroffen hat mich angesi