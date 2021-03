Große Schulstraße in Hellern wird ab kommender Woche zur Großbaustelle

Auf der Große Schulstraße in Hellern wird in den kommenden zwei Jahren immer wieder und auf verschiedenen Abschnitten gebuddelt. Dafür sind immer wieder Sperrungen notwendig. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Eine große Baustelle erwartet Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Osnabrücker Stadtteil Hellern: Ab Mitte März beginnt der Ausbau der Großen Schulstraße. Das hat bringt Einschränkungen und teils Vollsperrungen mit sich – voraussichtlich zwei Jahre lang.

"Mit Unterbrechungen dauert die umfangreiche Maßnahme bis ins Jahr 2023", kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. In mehreren Abschnitten erneuern die Stadtwerke zunächst die Gas- und Wasserleitungen sowie das Kanalnetz. Dem schließt sich