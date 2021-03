Ungerecht? In den Niels-Stensen-Kliniken am Natruper Holz gelten zwei unterschiedliche Entlohnungssysteme.

Jörn Martens

Osnabrück. Gleiche Arbeit, gleiches Geld? Nicht so in der Paracelsus-Klinik in Osnabrück. Weil der Verkauf der Klinik an den Niels-Stensen-Verbund immer noch nicht vollzogen ist, bekommt die Para-Stammbelegschaft kein Weihnachtsgeld und keine Corona-Prämie.

Mitarbeiter hatten sich anonym an unsere Redaktion gewandt und auf das ihrer Meinung nach ungerechte Entlohnungssystem aufmerksam gemacht. Betroffen sind etwa 100 Beschäftigte, die nach wie vor bei der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH a