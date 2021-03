Corona-Lockerungen: In diesen Geschäften in Osnabrück ist Terminshopping möglich

Shopping ist in der Innenstadt von Osnabrück jetzt teilweise wieder möglich – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Seit Montag dürfen Einzelhandelsgeschäfte in Osnabrück wieder öffnen – jedoch nur für Terminshopping. Wie kommen Kunden an einen Termin für das "Click & Meet"-Verfahren? Eine Übersicht mit den Läden im Stadtgebiet, die für Besucher mit Anmeldung geöffnet haben.

C&A: Wer in der Filiale in der Großen Straße einkaufen will, muss zuvor einen Termin via Online-Formular reservieren. Die Zeitfenster sind auf 30 oder 60 Minuten begrenzt. Für jeden Erwachsenen und jedes Kind ist eine Buchung