Die Stadt Osnabrück will für weitere drei Wochen kostenlose Schnelltests für Bürger anbieten. (Archivfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Bereits seit Mitte Februar kann sich jeder, der in Osnabrück wohnt oder arbeitet, kostenlos auf Corona testen lassen. Das Angebot war zunächst auf vier Wochen befristet. Doch die Stadt will die Zusammenarbeit mit den beiden Betreibern für weitere Wochen fortsetzen.

"Das Angebot in den Schnelltestzentren an der Gartlage und an der Hansastraße soll an denselben Orten mit denselben Öffnungszeiten für weitere drei Wochen bestehen bleiben", teilt Stadtsprecher Sven Jürgensen auf Anfrage mit. Doch der Vertr