„Zwischenzeit 3.0“ öffnet am 19. März in Osnabrücker Kamp-Promenade

Bereiten den Pop-up-Store "Zwischenzeit 3.0“ in der Osnabrücker Kamp-Promenade vor: Die Designerinnen Simone Brüggemann (links, „Dümmerkind“) und Martina Schulte („Miene Straten“).

David Ebener

Osnabrück. Zum dritten Mal poppt in Osnabrück die „Zwischenzeit“ auf – ein weiteres Mal in der Kamp-Promenade. Der Pop-up-Store, der am 19. März eröffnen soll, trägt dementsprechend den Zusatz „3.0“. Momentan ist jedoch pandemiebedingt kein Stöbern im Shop möglich, sondern nur „Click & Collect“.

Ein Pop-up-Store ist ein Geschäft, das nicht kommt, um zu bleiben. Stattdessen steht seine kurze Lebensdauer nicht nur von Anfang an fest, sondern ist sogar Teil des Konzepts. Meist handelt es sich um Zwischennutzungen von Ladenlokalen, in