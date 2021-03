Der Geschäftsmodell-Check der WIGOS ist kostenfrei und steht allen mittleren und kleinen Betrieben aus dem Landkreis Osnabrück offen.

WIGOS

Osnabrück. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH (WIGOS) bietet zum wiederholten Mal einen Geschäftsmodell-Check für Unternehmen aus dem Landkreis an. Hier erfahren Sie alles über den Ablauf.

Der Check wird am 17. März von der WIGOS zum wiederholten Male und in Kooperation mit dem Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Lingen durchgeführt. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an kleine und mittlere Betriebe. Zwischen