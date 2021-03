Warnstreik bei VW in Osnabrück – 1.000 Mitarbeiter folgen "Frühschluss"-Aufruf

Zahlreiche Beschäftigte des VW-Werks in Osnabrück folgten dem "Frühschluss"-Aufruf der Gewerkschaft IG Metall.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Gewerkschaft IG Metall hat die Reihe ihrer Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektronindustrie fortgesetzt. Rund 1.000 Beschäftigte des VW-Werks in Osnabrück beendeten am Montagmittag vorzeitig die Frühschicht.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf unseren Aufruf, wir haben ein weiteres Zeichen gesetzt", sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Stephan Soldanski. Rund eine Stunde früher als normal gingen die Arbeitnehmer an diesem Ta