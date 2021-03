Rund 140 Frauen und Männer setzen sich in Osnabrück für Frauenrechte ein

Der Osnabrücker Platz der deutschen Einheit bekam am Montag den Namen "Platz für Sorge".

Swaantje Hehmann

Osnabrück. In Osnabrück haben am Montag Frauen und Männer den internationalen Weltfrauentag genutzt, um sich für ihre Forderungen Gehör zu verschaffen. Alle waren sich einig: In viel zu vielen Bereichen ist die Frau noch immer benachteiligt.

Auch in diesem Jahr gehört der 8. März den Frauen. Der Weltfrauentag ist weltweit Anlass für Streiks und Kundgebungen. In Osnabrück sind viele Menschen aktiv geworden, um Forderungen und Sorgen kundzutun. In einem Punkt sind sich alle einig