Protest für den Erhalt der Wagenburg-Siedlung: Mitglieder und Gleichgesinnte des alternativen Wohnprojekts am Finkenhügel wollen am Dienstag gegen die Pläne der Stadt demonstrieren. Das Foto entstand am Donnerstag, als die Aktivisten eine Unterschriftenliste an Stadtbaurat Frank Otte übergab.

Michael Gründel

Osnabrück. Der Verein Wagenburg Osnabrück (Wabos) zieht am Dienstag mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt, um sich für den Fortbestand seines alternativen Wohnprojekts am Finkenhügel einzusetzen. Aus diesem Grund kündigt die Stadt eine Sperrung der Lotter Straße zwischen 14 und 15 Uhr an.

Elf Männer und Frauen leben auf dem 7000 qm großen Gartengelände unweit des Klinikums am Finkenhügel in ihrer Bauwagensiedlung. Nach 23 Jahren will die Stadt den Pachtvertrag kündigen, weil sie auf dem Areal den Bau von Wohnungen plant