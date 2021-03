Mit leeren Klassenzimmern – wie hier Ende Januar im Gymnasium Carolinum in Osnabrück – ist es wohl bald vorbei. Ab Mitte März sollen die Schüler wieder Präsenzunterricht im Wechselmodell erhalten.

Michael Gründel

Osnabrück. Als "überfällig" bezeichnet der Stadtelternrat Osnabrück die ab 15. März geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht im Wechselmodell (Szenario B). Ohne tägliche Corona-Tests bleibe der Infektionsschutz an den Schulen jedoch "unzureichend".

Auch wenn tägliche Corona-Tests an den wiedereröffneten Schulen die Fallzahlen in Osnabrück voraussichtlich in die Höhe schnellen lassen würden, sind sie nach Meinung des Stadtelternrats unabdingbar. "Wir können nicht die Augen vor den infe