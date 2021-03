Feuerwehr löscht Brand in der Atterstraße in Osnabrück

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Horst Troiza

Osnabrück. In einem Elektro-Fachgeschäft an der Atterstraße in Osnabrück hat es am Sonntagabend gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei rückten die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr zu einem kombinierten Wohnung-Geschäftshaus im Stadtteil Eversburg aus. Eine Passantin hatte im dortigen Fachgeschäft für Elektrogeräte Flammen bemerkt