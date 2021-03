Was tun, wenn Menschen ihren Müll in Osnabrück in eine fremde Tonne werfen?

Plastikmüll in einer Biotonne – wenn die Müllwerker des OSB so etwas sehen, bleibt die Tonne stehen. Ärgerlich, wenn es ein Fremder war, der seinen Unrat auf diese Weise rücksichtlos entsorgt hat. Das ist zwar verboten – den Schwarzen Peter zieht aber meist der betroffene Hausbesitzer. (Symbolfoto)

dpa/AWM

Osnabrück. Immer wieder kommt es vor, dass Fremde ihren Abfall in die Tonnen anderer Häuser werfen – schlimmstenfalls ohne jede Rücksicht auf die vorgeschriebene Mülltrennung. Wie sich Bewohner in solchen Fällen verhalten sollten, erklärt der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB).

Eine Osnabrückerin, die sich mit ihrer Geschichte an unsere Redaktion gewandt hat, beobachtete in der Vorwoche, wie ein Fremder Plastiktüten aus seinem Auto holte und diese in der Biotonne des von ihr bewohnten Mehrfamilienhauses am Osnabrü