Wegen der Corona-Pandemie tagt der Rat in der Osnabrückhalle. (Archivfoto)

Gerhard Meyering

Osnabrück. Städtische Grundstücke werden künftig grundsätzlich nicht mehr meistbietend an Investoren verkauft. Stattdessen will Osnabrück mehr Familien mit Kindern die Chance zum Bauen geben. Was der Rat heute Abend sonst noch beschließt, verrät unser Liveticker.