Wegen der Corona-Pandemie tagt der Rat in der Osnabrückhalle. (Archivfoto)

Gerhard Meyering

Osnabrück. Städtisches Bauland soll in Osnabrück grundsätzlich nicht mehr gegen Höchstgebot an Investoren verkauft werden, fordert mit der CDU die größte Fraktion im Rat. Geld sei schließlich nicht alles. Ob der Rest das auch so sieht? Stichwort Greensill-Skandal. Antwort in der Ratssitzung am Dienstag ab 17 Uhr – wir tickern live.