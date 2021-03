Rolf Overberg (links) hatte in den 70er Jahren mit seinem Kollegen Johannes Eidt das Modell einer mobilen Bühne angefertigt.

Gert Westdörp

Osnabrück. Bisher nur durchs Schaufenster zu besichtigen: Die Plastiken des 1993 verstorbenen Keramikers Rolf Overberg in der Skulptur-Galerie am Rißmüllerplatz. Ab Montag machen die aktuellen Corona-Lockerungen auch wieder einen Besuch in der Galerie möglich. Der Osnabrücker Maler und Grafiker Johannes Eidt freut sich für seinen ehemaligen Freund und Künstler-Gefährten.

Kunstausstellungen sind in Zeiten des Lockdowns ein wahres Problemfeld. Museen und Galerien sind komplett geschlossen. Dennoch gibt es Galeristen, die den coronabedingten Einschränkungen hartnäckig trotzen. Reinhart Richter ist ein solcher