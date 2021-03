Panne in Osnabrücker Impfzentrum: Senioren vor verschlossenen Türen

8 Uhr morgens am Sonntag: Vor dem Corona-Impfzentrum in Osnabrück warten zahlreiche über 80-Jährige zunächst vergeblich auf ihre Impfung .

Dieter Arndt

Osnabrück. Pünktlich um 8 Uhr standen am Sonntagmorgen 109 Senioren vor dem Osnabrücker Impfzentrum. Sie alle hatten einen Brief erhalten, in dem sie für 8 Uhr eingeladen worden waren. Das Impfzentrum aber sollte erst um 9 Uhr öffnen. Und geimpft werden sollte ab 9.30 Uhr.

So stand auch der über 80-jährige Osnabrücker Dieter Arndt mit seiner Frau in einer großen Gruppe überraschter und mehr oder minder empörter Senioren vor den verschlossenen Türen der Schlosswallhalle. Auch der Hausmeister konnte nicht für A