Allein im Club: Nele Mondorf vom Sonnendeck will wieder feiern, tanzen und glückliche Menschen sehen.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Osnabrücker Club-Kultur ist seit fast genau einem Jahr tot. Wo sonst getanzt und gefeiert wird, herrscht nun Stille und Einsamkeit. Was machen Club-Betreiber im Lockdown?

Auf dem Plakat an der Außenwand des Sonnendecks in der Lohstraße ist zu lesen: „Ruhe im Außenbereich“. Seit dem 10. März 2020 herrscht auch Ruhe im Innenbereich. An diesem Tag wurde die bislang letzte Studenten-Party gefeiert, erzählt Betri