Corona-Selbsttests bei Aldi am Samstagmorgen sofort ausverkauft

Die ersten zwölf Kunden hatten Glück. Sie erhielten die Corona-Selbsttests bei Aldi am Samstagmorgen. Dann waren sie ausverkauft.

Thomas Wübker

Osnabrück. Innerhalb weniger Minuten waren die Corona-Selbsttests beim Aldi-Markt an der Hannoverschen Straße in Osnabrück ausverkauft. Das Angebot war allerdings auch recht schmal.

Von den Corona-Schnelltests seien genug da, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag gesagt. Offenbar wollte etwa das Dutzend Menschen, das am Samstagmorgen um kurz vor 7 Uhr beim Aldi an der Hannove