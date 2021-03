Stadt Osnabrück überträgt Ratssitzung via Livestream

Eine Ratssitzung in der Osnabrückhalle. (Archivfoto)

Gerhard Meyering

Osnabrück. Kommunalpolitische Entscheidungen können in der kommenden Ratssitzung am Dienstag, 9. März, erstmals per Livestream von zu Hause aus mitverfolgt werden. „Wir wollen die Möglichkeit nutzen und eine neue Öffentlichkeit schaffen“, erklärt Oberbürgermeister Wolfgang Griesert.

„Ziel ist es, mit dem Livestream Menschen zu erreichen, die bisher wenig Berührungspunkte mit der Kommunalpolitik hatten“, so Griesert weiter. Jetzt kann jeder per Klick dabei sein und die ganze Sitzung oder einzelne Debatten verfolgen. Die