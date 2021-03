Greensill-Skandal: Was Osnabrück aus der Riesenpleite lernt

Der Verlust von 14 Millionen Euro trifft die Stadt Osnabrück hart. (Symbolfoto)

Arne Dedert/dpa

Osnabrück. Der Verlust von 14 Millionen Euro durch Finanzgeschäfte mit der Greensill-Bank trifft die Stadt Osnabrück hart. Finanzchef Thomas Fillep macht es sich aber zu einfach, wenn er die Stadt als Opfer von Betrügern darstellt.

Hätte das Finanzteam im Stadthaus früher ahnen müssen, dass mit der Greensill-Bank was nicht stimmt? Hat es sich zu sehr den Aussagen von Finanzmaklern vertraut, statt selbst in die Bücher zu schauen? Oder ist die sonst so erfolgreiche Abte