FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz bewertete die Entscheidung der Gesellschafter als „wichtigen Meilenstein“. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück/Münster. Die Gesellschafterversammlung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH hat den Ausgleich des corona-bedingten Schadens in Höhe von zehn Millionen Euro genehmigt.

Die Hilfen für die Jahre 2020 und 2021 wurden in der Sitzung in Form einer nicht rückzahlbaren Eigenkapitalzulage bewilligt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Aufsichtsrat hatte diesen Lösungsweg bereits im Sommer des vergangenen Jahr