76-Jähriger bei Verkehrsunfall in Osnabrück schwer verletzt

Der Polo schob sich unter den LKW.

NWM-TV

Osnabrück. Bei einem Verkehrsunfall in der Osnabrücker Dodesheide ist ein 76-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit seinem VW Polo in einen geparkten LKW in der Straße "Am Limberg". Wie die Polizei mitteilt, ist der Polofahrer der einzige Verletzte. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Wie ein Sprec