Am 19. März werden die Briefwahlstimmen ausgezählt. (Symbolfoto)

Thomas Frey/dpa

Osnabrück. Am dritten und vierten März fanden die Aufstellungsversammlungen zur Bundestagswahl in den Wahlkreisen 38 (Landkreis Osnabrück) und 39 (Stadt Osnabrück inkl. der sog. Hufeisengemeinden) digital statt. Über 200 Delegierte arbeiteten in zwei Stunden alle Regularien ab, so dass nun die Briefwahl das endgültige Ergebnis liefern kann.

"Die SPD in der Region Osnabrück ist auch in der Pandemie handlungsfähig", betonen Manuel Gava, SPD-Unterbezirksvorsitzender Osnabrück-Stadt, und Werner Lager, SPD-Kreisvorsitzender Osnabrück-Land. Im Wahlbereich 38 gibt es eine Stichwahl z