Zoo Osnabrück bereitet sich auf Wiedereröffnung am Montag vor

Noch ist der Eingangsbereich des Osnabrücker Zoos verwaist. Doch das dürfte sich nach Aufhebung des coronabedingten Besuchsverbots bereits in der nächsten Woche ändern.

Michael Gründel

Osnabrück. Nach mehr als vier Monaten neigt sich die coronabedingte Zwangsschließung des Osnabrücker Zoos dem Ende. Bereits am Montag, 8. März 2021, soll ein Besuch wieder möglich sein – unter bestimmten Bedingungen.

"Wir bereiten uns auf eine Wiedereröffnung am Montag, 8. März, vor", kündigte der Zoo Osnabrück am Freitagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion an. Grundlage dafür sei der Bund-Länder-Beschluss vom Mittwoch, wonach Lockerungen des coronabedi