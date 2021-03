In einem Entenmastbetrieb in Versmold wurde die Geflügelpest amtlich bestätigt. (Symbolbild)

dpa/Peter Förster

Osnabrück. Der Geflügelpest-Verdacht in einem Entenmastbetrieb im Kreis Gütersloh ist amtlich bestätigt. Die zuständige Behörde hat um die Anlage einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Dieses liegt teilweise auch im Landkreis Osnabrück. Der hat eine Allgemeinverfügung mit den jetzt für Geflügelhalter und Vermarkter weitergehenden Beschränkungen veröffentlicht.

Anfang der Woche hatte der Kreis Gütersloh über den Geflügelpest-Verdacht in einem Betrieb in Versmold berichtet. 20.000 Tiere seien noch am Dienstag getötet worden, hieß es in einer Mitteilung. Jetzt hat das Friedrich-Löffler-Ins