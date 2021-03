Heckenschneiden verboten? Was in der Region Osnabrück auch nach dem 1. März erlaubt ist

Colourbox.de

Osnabrück. Seit dem 1. März dürfen in Privatgärten Hecken und Gebüsche nicht mehr stark zurückgeschnitten werden. Was ist Gartenfreunden in der Region Osnabrück denn nun noch erlaubt? Ein Überblick.

Vom 1. März bis 30. September sind in jedem Jahr nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung von Zuwachs an Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen und Sträuchern erlaubt. Genauer: "Schneidet man im Laufe des Jahres das zurü