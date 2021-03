Da ginge noch mehr: Das Osnabrücker Impfzentrum in der Schlosswallhalle arbeitet wie auch die Zentren im Osnabrücker Land noch nicht an der Auslastungsgrenze. (Die Aufnahme stammt von Mitte Februar).

David Ebener

Osnabrück. In der Region Osnabrück droht beim Impfen weiteres Ungemach: Auf der Landes-Warteliste für Impftermine in der Stadt stehen offenbar so wenige Senioren, dass in den nächsten Wochen sogar Biontech-Impfstoff liegen bleiben könnte. Viele über 80-Jährige in Stadt und Landkreis hatten bisher noch keinen oder keinen erfolgreichen Kontakt zur niedersächsischen Impfhotline und zum Onlineportal.

Die Region Osnabrück wird mittlerweile stetig mit Impfstoffen versorgt. Halten die Pharma-Unternehmen weiterhin ihre Lieferzusagen an Deutschland, wird sich die Impfstoff-Knappheit der vergangenen Monate schon bald in eine verlässliche Verf