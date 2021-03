Kinder sollen sprachlich fit gemacht werden. Das Grundschulprojekt "wortreich" hilft dabei.

Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung, Jette Golz

Osnabrück. Gespräche kommen im digitalen Alltag zu kurz und die Sprachbildung an Schulen braucht Unterstützung. Deshalb haben die Osnabrücker Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung und die Universität Osnabrück das Projekt „wortreich“ an vier Grundschulen in Osnabrück Stadt und Land auf den Weg gebracht. Nun bieten die beiden Partner virtuelle Fachtage (15.-25. März) an, um noch mehr Lehrer für ihr Anliegen zu sensibilisieren. Vorab geben Prof. Lena Heine, Expertin für Sprachbildung und Mehrsprachigkeit an der Ruhr-Universität Bochum und Prof. Jan Erhorn, Sportpädagoge und Experte für Sprachförderung im Sportunterricht an der Universität Osnabrück, spannende Einblicke in ihre Arbeit.

Frau Prof. Heine, wie ist die sprachliche Situation in der Regelschule?“Die Schülerschaft ist sprachlich sehr heterogen. Viele Schüler sind zwar mündlich kompetent, was ihren Alltag anbelangt. Sie sind allerdings weniger vertraut mit typisc