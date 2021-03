Das Piesberger Gesellschaftshaus an der Glückaufstraße in Pye, Ende der 1920er-Jahre. In der Tür stehen die Wirtsleute Ernst und Maria Kalmlage, die 1921 den Betrieb von Ernst Torlage übernommen hatten.

Sammlung Museum Industriekultur

Osnabrück. Was haben das Deutsche Reich und das Piesberger Gesellschaftshaus gemeinsam? Antwort: Beide sind in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Wenige Wochen nach der Reichsgründung und der Kaiserproklamation im Januar 1871 öffnete die gastliche Stätte am Fuße des Piesbergs die Türen. Einen deutschen Kaiser gibt es heute nicht mehr. Das Piesberger Gesellschaftshaus aber blüht und gedeiht wie eh und je – wenn nicht gerade Corona-Lockdown herrscht.

Bahnverbindung als StarthilfeDas Gesellschaftshaus gilt als ältestes Ausflugslokal Osnabrücks. Die Rahmenbedingungen 1871 waren günstig: Osnabrück hatte den Anschluss an das Eisenbahnnetz geschafft. In wenigen Minuten konnten die Osnabrücke