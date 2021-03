Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich ein Nordhorner verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau getötet zu haben.

Henrik Hille

Nordhorn/Osnabrück. Was hat sich in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2020 in dem Wohnhaus in Nordhorn-Klausheide zugetragen, in dem am Morgen des 8. September der Rettungsdienst den leblosen Körper einer 40-jährigen Frau entdeckt hat?

Dieser Frage geht seit Mittwoch die 6. Große Strafkammer am Landgericht Osnabrück nach. Angeklagt wegen Totschlags ist der 49-jährige Ehemann der Toten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine 40-jährige Ehefrau getötet zu haben, i