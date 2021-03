Stadt Osnabrück bietet Wagenburg Grundstück in der Gartlage an

Sie wollen am Finkenhügel bleiben: Die Bewohner der Wagenburg fühlen sich von der Stadt unfair behandelt.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nach 23 Jahren will die Stadt den Pachtvertrag mit der Wagenburg kündigen, um die Wildnis am Finkenhügel in ein Wohngebiet umzuwandeln. Die alternative Bauwagenkolonie soll Gelegenheit bekommen, in die Gartlage umzuziehen. Aber die Aktivisten wollen ihr Refugium nicht aufgeben.

Die elf Menschen zwischen Mitte 20 und Ende 40, die sich auf dem 7000 Quadratmeter großen Areal eingerichtet haben, träumen nicht vom Eigenheim mit gepflegtem Rasen und Doppelgarage, sie leben ihren Traum von Freiheit und frischer Luft ganz