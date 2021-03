Ein Reisender, der nach Angaben der Bundespolizei, am Osnabrücker Hauptbahnhof partout nicht aus einem Zug aussteigen wollten, muss sich jetzt wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Weil er an der Endstation am Osnabrücker Hauptbahnhof partout nicht den Zug verlassen wollte, hat ein 30-Jähriger am Dienstagnachmittag die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Da der Mann immer aggressiver geworden sei, führten ihn die Beamten schließlich in Handschellen ab.

Der 30-Jährige war zuvor von Lohne mit einem Zug der Nordwestbahn nach Osnabrück gefahren und dort gegen 13.32 Uhr angekommen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim. Obwohl der Zug im Hauptbahnhof endet und a