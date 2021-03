Toilettenknappheit im Lockdown: Wohin in Osnabrück, wenn man mal wohin muss?

Das gegenwärtig einzige funktionsfähige kostenpflichtige Toilettenhäuschen in der Osnabrücker Innenstadt steht unweit vom Dom.

Michael Gründel

Osnabrück. Wer sich in diesen Wochen länger in der Osnabrücker Innenstadt aufhält, der stellt früher oder später fest: Es mangelt im Lockdown auch weiterhin an öffentlichen beziehungsweise öffentlich zugänglichen Toiletten. Wir erklären, wo Sie auch dann noch ein stilles Örtchen finden, wenn die Türen der Restaurants und Cafés geschlossen sind.

Wenn von „kritischer Infrastruktur“ die Rede ist, sind häufig die Bereiche Sicherheit, Verkehr oder Gesundheit gemeint. Kritisch kann es aber auch werden, wenn sich Spaziergänger oder Berufstätige im Shutdown längere Zeit in der Stadt aufha