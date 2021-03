Sollten wir uns schonmal an den Anblick gewöhnen? Betriebe in der Region Osnabrück setzen bei der Bekämpfung des Coronavirus auf Luftfilteranlagen – wie hier im Osnabrücker Hotel Westerkamp.

David Westerkamp

Osnabrück. In der Region Osnabrück investieren einige Unternehmen in Luftfilteranlagen, die einer Ansteckung mit Corona entgegenwirken sollen. Selbst wenn die meisten noch nicht öffnen dürfen, wollen sie startbereit sein. Doch was bringen die Geräte?

Dieter Scheidt vom Fitnessstudio "Clever fit" in Hagen hat gleich palettenweise Filteranlagen bestellt. "Wir wollten nicht ein großes Gerät platzieren, sondern mehrere kleine auf der Fläche des Fitnessstudios verteilen", erläutert der Betre