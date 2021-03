Gefahr durch Geflügelpest: Stallpflicht in Region Osnabrück gilt weiter

Die vom Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück im November angeordnete Stallpflicht für Geflügel gilt weiterhin. (Symbolfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. In den vergangenen Monaten ist die Region Osnabrück von Geflügelpest-Fällen verschont geblieben. Damit das so bleibt, gilt die Stallpflicht für Geflügel in Stadt und Landkreis vorerst weiterhin. Doch aktuell gibt es einen Verdachtsfall im Nachbarkreis Gütersloh.

"Die Stallpflicht für Geflügel gilt zunächst unbefristet weiter", teilt Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage mit. "Die im Zusammenhang mit der Stallpflicht angeordneten Maßnahmen werden nicht verändert." Bereits seit 16.