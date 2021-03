Christoph Kosecki eröffnet Studio für individuelles Training in Osnabrück

Trainer Christoph Kosecki in seinem neuen Studio in der Rehmstraße.

André Havergo

Osnabrück. Personal Training ist weiterhin erlaubt und so ließ sich Christoph Kosecki von der Corona-Pandmie nicht abschrecken und eröffnet sein "Personal Box Training & Mentaltraining"-Studio in Osnabrück. Für den ehemaligen Boxer geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Nachdem er lange auf der Suche nach Räumlichkeiten war, war es am Samstag, 27. Februar, für den Trainer endlich soweit und er konnte sein kleines Studio in der Rehmstraße 16 eröffnen. Christoph Kosecki ist selbst ehemaliger Boxer, möchte ab