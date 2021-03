Sabrina Nieland ist Leiterin der dm-Filiale an der Lengericher Landstraße. Nach dem großen Sturm auf Klopapier dürften künftig die Corona-Schnelltests besonders gefragt sein.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Seit vier Jahren leitet Sabrina Nieland die Filiale des Drogeriemarkts dm an der Blankenburg in Osnabrück-Hellern. In einem Gespräch mit unserer Redaktion spricht die 31-Jährige über den Klopapier-Wahnsinn, pandemiemüde Kunden und den baldigen Verkaufsstart von Corona-Schnelltests.

Frau Nieland, wenn man sich an die Anfänge der Corona-Pandemie vor einem Jahr zurückerinnert, dann kommt man nicht umhin, auch an Klopapier zu denken... Ja, das war wirklich sehr außergewöhnlich. dm hat sich damals wirklich bemüht, so schne