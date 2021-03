Der Marktleiter des Rewe in Hellern, Dirk Pallapies, erlebte während seines Corona-Jahres ein Auf und Ab.

Jörn Martens

Osnabrück. Anfang März jährt sich der erste Corona-Fall in der Region Osnabrück. Wir sprechen mit Bürgern, die eine besondere Geschichte aus ihrem persönlichen Corona-Jahr zu erzählen haben. Der Georgsmarienhütter Dirk Pallapies erlebte eine Berg- und Talfahrt und konnte dabei nicht so wirklich glauben, was er erlebte.

Als das Coronavirus im vergangenen Jahr nach Deutschland kam, war Dirk Pallapies noch der Geschäftsführer von Galeria Kaufhof in Osnabrück. "Das Thema war für mich zu Beginn einfach noch riesig weit weg", sagt der 48-Jährige, der in Münster