„Sehen, schmecken, fühlen“: Autohändler bieten wieder Probefahrten an

Nur gucken, nicht fahren. Diese Regel gilt nicht mehr. Seit vergangener Woche sind Probefahrten bei Autohändlern wieder erlaubt.

Tobias Hase

Osnabrück/Wallenhorst/Hilter/Georgsmarienhütte. Wie in vielen anderen Branchen erlebten auch die Autohändler einen Umsatzeinbruch in der Corona-Pandemie. Immerhin sind nun wieder Probefahrten erlaubt. Und die werden in der Region Osnabrück auch nachgefragt.

Die Leute wollen „sehen, schmecken, fühlen“, sagt Dominik Sickendieck, Leiter des Vertriebs Gebrauchte Automobile im Autohaus Hasepark in Osnabrück. Seit Montag in der vergangenen Woche sind Probefahrten wieder erlaubt. Sickendieck berichte