Autos stoßen in Osnabrück frontal zusammen – Zwei Verletzte

Symbolfoto

Imago Images/Rene Traut

Osnabrück. Bei einem Unfall in Osnabrück sind am Montag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Zwei Autos waren frontal zusammengeprallt.

Am Montagnachmittag kam es auf dem Ickerweg in Osnabrück zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer war laut Mitteilung der Polizei gegen 15.25 Uhr in Richtung Ellerstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündun