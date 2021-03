Die Eindrücke im Urlaub lassen sich leicht mit dem Handy festhalten, sogar Filme kann man damit drehen.

imago images/Ralph Peters

Osnabrück. Ein Multimedia-Studio, zwei digitale Medientafeln, der Ausbau virtueller Bibliotheken: Eine Förderung, die die Osnabrücker Stadtbibliothek für ihr Konzept „CU – library goes hybrid“ wegen der Coronakrise vom Bund erhält, ermöglicht in diesem Jahr eine erhebliche Erweiterung der digitalen Angebote. „Wir holen das Digitale in den analogen Raum“, sagt Bibliothekschefin Martina Dannert.

Naturfilm? Hörspiel aus dem Kinderzimmer? Dokumentation aus dem Stadtteil Schinkel? Wer seiner medialen Kreativität freien Lauf lassen will, aber noch nicht so richtig mit der Technik vertraut ist, der wird demnächst Hilfe bekommen. Denn Bi