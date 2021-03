Mehr Platz für Sportler in Sutthausen? Die Halle am Egon-von-Romberg-Weg ist mittlerweile zu klein. Derzeit wird untersucht, ob ein Anbau möglich ist. Die abgebildete Baustelle hat damit jedoch nichts zu tun.

Liudmila Jeremies

Osnabrück. Für den Verein Rot-Weiß Sutthausen ging 2007 ein zwei Millionen Euro teurer Traum in Erfüllung: Da wurde die neue Sporthalle am Egon-von-Romberg-Weg eröffnet. Liegt es an ihr, dass so viel mehr Sutthauser ihre Leidenschaft zum Sport entdeckten? Jetzt – 14 Jahre später – ist sie offenbar zu klein geworden. Gibt es die Chance auf einen Anbau?

Seit der Eröffnung nutzt der Verein Rot-Weiß Sutthausen die Zweifeld-Sporthalle gemeinsam mit der benachbarten Schule und pachtet sie je nach Bedarf, der jedoch wuchs und wuchs. Einige Jahre später war die Freude getrübt: Es zeigten sich Fe