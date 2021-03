In der Eisfabrik Froneri in Osnabrück läuft nach dem großen Corona-Ausbruch wieder die Produktion an.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. In der Osnabrücker Eisfabrik Froneri läuft seit Dienstagmorgen wieder frisches Speiseeis vom Band. Knapp drei Wochen nach dem Corona-Ausbruch kehrt das Unternehmen schrittweise zu einem Alltag zurück – der anders ist als der zuvor.

"Mit angezogener Handbremse" rollte die Produktion wieder an, wie Froneri-Geschäftsführer Gotthard Kirchner unserer Redaktion sagt. Am Wochenende waren sämtliche Anlagen noch einmal gereinigt und desinfiziert worden, am Montag wurden Rohsto