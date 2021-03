Lufthansa hat die Wiederaufnahme der Verbindungen nach München und Frankfurt angekündigt.

Flughafen Münster/Osnabrück

Osnabrück. Lufthansa hat die Wiederaufnahme der Verbindungen nach München und Frankfurt am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) angekündigt.

Wie der Flughafen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Airline bereits ab dem 15. März wieder Flüge in die bayerische Landeshauptstadt anbieten. Je nach Verkehrstag werden bis zu drei tägliche Abflüge angeboten. In den folgenden