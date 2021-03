Die wichtigen Impulse beim Krisenmanagement gaben bislang der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (2.v.r.) und die städtische Leiterin des Krisenstabs, Katharina Pötter (r.). Landrätin Anna Kebschull (l.) zögerte zunächst beim Thema Corona-Tests. Ziehen Stadt und Landkreis bald wieder an einem Strang?

Michael Gründel

Osnabrück. Am 5. März 2020 gab es den ersten Corona-Fall in der Region Osnabrück. Ein Jahr Corona-Pandemie, ein Jahr Krisenmanagement: Was lief gut, was lief schlecht, aus welchen Fehlern hat die Politik gelernt, was muss besser werden? Eine Analyse.

Seit Beginn der Pandemie zeigt sich im Corona-Krisenmanagement ein Muster: Die Stadt Osnabrück geht voran, der Landkreis Osnabrück läuft hinterher: Ob bei Maskenpflicht, Corona-Tests oder Selbsttests – bei wegweisenden Entscheidungen ist di