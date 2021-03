Urteil: Nachbarn müssen Schatten eines neuen Hauses in Osnabrück erdulden

Baustopp abgelehnt: Das Verwaltungsgericht Osnabrück ist der Ansicht, dass der Bau der Wohnblöcke am Blumenesch nicht die Rechte der Nachbarn verletzt.

Jörn Martens

Osnabrück. Es war ein kniffliger Fall, über den das Verwaltungsgericht Osnabrück zu entscheiden hatte: Müssen die Nachbarn die Nebenwirkungen eines ziemlich großen Wohlkomplexes nebenan hinnehmen? Ja, sie müssen, sagt das Gericht.

Das letzte Wort ist in der Sache nicht gesprochen. Aber so gut wie sicher ist, dass es keinen Baustopp geben wird. Die Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück (WGO) kann die 32 Wohneinheiten am Blumenesch im Stadtteil Wüste fertigstellen. Das V