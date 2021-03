Die Corona-Pandemie wirkt sich bekanntlich auf die Arbeit zahlreicher Unternehmen und somit auf die Ausbildung des Nachwuchses aus. Trotz der ungewissen Situation wollen viele Betriebe in der Region den Blick weiter nach vorne richten und auch in ungewissen Zeiten neue Ausbildungsplätze anbieten. So auch Kerstin Hünerbein (links) von Hünerbeins Posthotel in Bissendorf.

André Havergo

Osnabrück. Ob das Hotel- und Gastronomiegewerbe, der Fitnessbereich oder die Einzelhändler, Friseure und Kosmetiker – in vielen Branchen stand die Arbeit monatelange still und auch aktuell ist ein Normalbetrieb vielerorts undenkbar. Was bedeutet das für die jungen Menschen in der Region Osnabrück? Können diese Branchen trotz der Pandemie Ausbildungsstellen in diesen Branchen anbieten?

"Diese Krise ist Gesundheitskrise und Finanzkrise zugleich. Das merken wir in der Fitnessbranche gerade stark", sagt Dieter Scheidt. Seit November vergangenen Jahres sind seine zwei Clever-Fit-Fitnessstudios in Hagen und Bohmte geschlossen,